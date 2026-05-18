【写真】阿部亮平『FINEBOYS』アザーカット（全3投稿）／阿部亮平『FINEBOYS』表紙／厚紙ページのスマホケースアレンジ Snow Manの阿部亮平が自身のInstagramを更新。表紙を飾った『FINEBOYS』6月号のアザーカットを公開し、注目を集めている。 ■阿部亮平、赤キャップが映える爽やかカジュアルコーデ披露 阿部は「上着を巻いて。」とつづり、5枚の写真を投稿。 公開された写真では、白Tシ