阿部亮平の“上目遣い”にファン悶絶！シースルーバング×爽やかカジュアルな装いに「上目遣いは反則」「笑顔の破壊力すごい」「ハート撃ち抜かれた」目黒蓮表紙の『FINEBOYS』を手にした1枚も話題

【写真】阿部亮平『FINEBOYS』アザーカット（全3投稿）／阿部亮平『FINEBOYS』表紙／厚紙ページのスマホケースアレンジ

Snow Manの阿部亮平が自身のInstagramを更新。表紙を飾った『FINEBOYS』6月号のアザーカットを公開し、注目を集めている。

■阿部亮平、赤キャップが映える爽やかカジュアルコーデ披露

阿部は「上着を巻いて。」とつづり、5枚の写真を投稿。

公開された写真では、白Tシャツにブラウンのパンツを合わせ、肩にベージュの上着を巻いたカジュアルなスタイルを披露している。1枚目は赤いキャップをかぶり、カメラを覗き込むように見つめる透明感のある表情が印象的だ。

別カットでは、前髪をさらりと下ろした上目遣いのアップショットや、膝を抱えて満面の笑みを見せる姿も。クールな表情から無邪気な笑顔まで、阿部の魅力が詰まった投稿となっている。

■目黒蓮表紙の『FINEBOYS』を手にした1枚も

さらに最後の写真では、阿部が目黒蓮が表紙を飾る『FINEBOYS』を手にしたオフショットも公開。グレーのパーカー姿で雑誌を掲げて穏やかな笑顔を見せ、「40周年記念号、ゲットできました♪」と報告した。

ファンからは「赤キャップ似合ってる」「上目遣いは反則」「笑顔の破壊力すごい」「めめあべ尊い」「かわいさが溢れてる」「いいね押し足りない」「1枚目でハート撃ち抜かれた」などの反響が寄せられている。

■阿部亮平が投稿した『FINEBOYS』アザーカット

■阿部亮平『FINEBOYS』表紙ビジュアル

■厚紙ページのスマホケースアレンジも話題

Snow Man

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