阪神―広島戦プロ野球、広島の菊池涼介内野手が、17日に甲子園球場で行われた阪神戦で好走塁を披露。相手守備を“ダマした”絶妙な駆け引きがファンの視線を奪った。注目を浴びたのは0-0で迎えた4回1死二、三塁の場面。広島・坂倉が二ゴロを放った。この間に三走・菊池がホームへ向かったが、三本間でストップ。再びホームへスタートを切ると見せかけて、急ぎ三塁へと頭から帰塁した。中野はホームへ送球してしまい、オールセ