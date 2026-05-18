阪神―広島戦

プロ野球、広島の菊池涼介内野手が、17日に甲子園球場で行われた阪神戦で好走塁を披露。相手守備を“ダマした”絶妙な駆け引きがファンの視線を奪った。

注目を浴びたのは0-0で迎えた4回1死二、三塁の場面。広島・坂倉が二ゴロを放った。この間に三走・菊池がホームへ向かったが、三本間でストップ。再びホームへスタートを切ると見せかけて、急ぎ三塁へと頭から帰塁した。中野はホームへ送球してしまい、オールセーフに。広島は満塁とし、甲子園はどよめきとため息に包まれた。

DAZNベースボール公式Xが「野球IQが高い 菊池涼介 絶妙なフェイント フィルダースチョイス誘う好走塁」と綴って、実際の映像を公開。ファンからは「絶妙だな。これは見事」「何でこうなった？」「ベテランならではのナイス走塁です」「パワプロでやるやつだw」などと、反響が寄せられた。

この後得点できなかった広島だが、7回に野間のタイムリーで先制して1-0で勝利。先発・岡本が7回途中無失点の好投を見せ、今季2勝目を挙げた。



（THE ANSWER編集部）