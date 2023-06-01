５月15日に北中米ワールドカップの登録メンバーを発表した日本代表に、いわば“想定外の事態”が起きた。メンバー入りした板倉滉と冨安健洋が所属するアヤックスが17日に開催されたエールディビジの最終節でヘーレンフェーンとスコアレスドローに終わり、５位が確定。５〜９位がカンファレンスリーグの出場権を争うプレーオフへ回ることになったのだ。アヤックスは５月21日にフローニンヘンと対戦し、勝てば24日の決勝で、ユ