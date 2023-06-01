「怪我だけはしないで」「祈るばかり」W杯メンバー発表から２日後、日本代表に起きた“想定外の事態”にネット懸念「気が抜けない」

「怪我だけはしないで」「祈るばかり」W杯メンバー発表から２日後、日本代表に起きた“想定外の事態”にネット懸念「気が抜けない」