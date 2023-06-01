「怪我だけはしないで」「祈るばかり」W杯メンバー発表から２日後、日本代表に起きた“想定外の事態”にネット懸念「気が抜けない」
５月15日に北中米ワールドカップの登録メンバーを発表した日本代表に、いわば“想定外の事態”が起きた。
メンバー入りした板倉滉と冨安健洋が所属するアヤックスが17日に開催されたエールディビジの最終節でヘーレンフェーンとスコアレスドローに終わり、５位が確定。５〜９位がカンファレンスリーグの出場権を争うプレーオフへ回ることになったのだ。
アヤックスは５月21日にフローニンヘンと対戦し、勝てば24日の決勝で、ユトレヒト対ヘーレンフェーンの勝者と相まみえる。そのため、両DFは日本代表への合流が当初より、遅れる見込みとなった。
この一報に、インターネット上では次のような声が上がった。
「日本代表にとっては板倉と冨安が最大２試合増えてシーズンエンドが１週延びるのでちょっとした問題。勝ってれば４位だったからねえ…」
「まだ帰国できないってことでしょうか。怪我だけはしないで頑張ってくださいと祈るばかりです」
「アヤックスの今シーズンはまだ終わらない。即ち、冨安健洋、板倉滉の日本代表合流も遅れる」
「これで終了ならいいけどPOがあるので！！まだ気が抜けないけど怪我無く頑張ってください。」
「日本代表への合流は遅れるが、今の板倉と冨安にとっては実戦の場が増えた方がありがたいのでは？ と前向きに捉えるしかない」
両CBはともにコンディションに不安を抱えているだけに、合流が遅れることよりも、最大２試合増えたことによる怪我のリスクを懸念する声があがっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「３年連続はさすがに凄すぎ」「異次元」なんと史上最多！三笘薫の“偉業達成”にファン驚嘆！「完全にワールドクラス」
メンバー入りした板倉滉と冨安健洋が所属するアヤックスが17日に開催されたエールディビジの最終節でヘーレンフェーンとスコアレスドローに終わり、５位が確定。５〜９位がカンファレンスリーグの出場権を争うプレーオフへ回ることになったのだ。
アヤックスは５月21日にフローニンヘンと対戦し、勝てば24日の決勝で、ユトレヒト対ヘーレンフェーンの勝者と相まみえる。そのため、両DFは日本代表への合流が当初より、遅れる見込みとなった。
この一報に、インターネット上では次のような声が上がった。
「まだ帰国できないってことでしょうか。怪我だけはしないで頑張ってくださいと祈るばかりです」
「アヤックスの今シーズンはまだ終わらない。即ち、冨安健洋、板倉滉の日本代表合流も遅れる」
「これで終了ならいいけどPOがあるので！！まだ気が抜けないけど怪我無く頑張ってください。」
「日本代表への合流は遅れるが、今の板倉と冨安にとっては実戦の場が増えた方がありがたいのでは？ と前向きに捉えるしかない」
両CBはともにコンディションに不安を抱えているだけに、合流が遅れることよりも、最大２試合増えたことによる怪我のリスクを懸念する声があがっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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