蟹座・女性の運勢 無意識のなかで挑戦意欲がいっそう高まり、蟹座を力強く押してきそうな今週です。そもそも意欲はあるのですが、それが規模の大きなものになりそうとわかっているだけに、最終的なきっかけはまだつかめないでいたのかも。が、ふと「やってみたら楽しいんじゃない？」みたいな、シンプルかつ肯定的な感情がわき、飛び込んでみようと自然に思えるのでしょう。ただ、ごく身近にいて、いま縁のある人たちは蟹座のやる