蟹座・女性の運勢

無意識のなかで挑戦意欲がいっそう高まり、蟹座を力強く押してきそうな今週です。そもそも意欲はあるのですが、それが規模の大きなものになりそうとわかっているだけに、最終的なきっかけはまだつかめないでいたのかも。が、ふと「やってみたら楽しいんじゃない？」みたいな、シンプルかつ肯定的な感情がわき、飛び込んでみようと自然に思えるのでしょう。ただ、ごく身近にいて、いま縁のある人たちは蟹座のやる気に対し否定的な反応をしがちです。「そこまでする必要ある？よくやるね」みたいな。親しくなれる相手なので影響を受けやすいですが、それに従うかどうかは自分で決めてください。

蟹座・男性の運勢

新たな挑戦に対しいっそう肯定的な気持ちになれる、非常に勢いのあるときです。特に社会面を中心に、蟹座は自分を変え、成長させたいという意欲を持っています。ただやりたいことが大きすぎてやや躊躇ぎみでしたが、「もっと楽しめばいい」みたいな思いがふと浮かび、やってみようと思えるのがいまかも。ちなみに、いまは再び人との縁が深まる時期で、親しくなれる人とも多く出会いそうですが、そういう相手は挑戦には否定的でしょう。そこに大きな価値観の差を感じ、イラっとすることもありそうです。相性はいい人たちでしょうが、自分のことは自分で決めるべきですね。

占い：アストロカウンセラー・まーさ