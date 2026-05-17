獅子座・女性の運勢 対人関係がいっそう開けそうなタイミングです。現在、獅子座は自分の新たな道筋を見つけていくことに対し意欲的で、パートナーや親友など身近な人たちを中心に、周囲の人たちとも刺激を与えあっている状況でしょう。今週はそこに、自分と同等…もしくはそれ以上に意欲的な誰かが加わる感じ。理想はあれどなかなか動けないでいる獅子座から見ると、驚く点の多い人かも。ますますやる気が増しますが