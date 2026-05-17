獅子座・女性の運勢

対人関係がいっそう開けそうなタイミングです。現在、獅子座は自分の新たな道筋を見つけていくことに対し意欲的で、パートナーや親友など身近な人たちを中心に、周囲の人たちとも刺激を与えあっている状況でしょう。今週はそこに、自分と同等…もしくはそれ以上に意欲的な誰かが加わる感じ。理想はあれどなかなか動けないでいる獅子座から見ると、驚く点の多い人かも。ますますやる気が増しますが、同時に仕事面はより忙しくなり、用心しないとそちらに意識が向きがちに。仕事は仕事で充実しているのでいい流れではありますが、仕事優先になりすぎると身近な相手とは衝突しやすくなります。「自分は何を大事にしていくのか」。再確認してください。

獅子座・男性の運勢

人から受け取る前向きな刺激に一段と影響を受けるタイミングでしょう。今後新しい自分になっていきたいと感じていそうな現在の獅子座。周囲にはパートナーや親友など大事な存在を中心に意欲的な人が多そうですが、今週は特にすごいと思える誰かに巡り合うのかも。結果、おおいに発奮し自分も道を見つけたいと思うのかも。ただ、いまは社会面も活性化し、仕事はかなり忙しいでしょう。充実感も得やすいので、これはこれで幸福なことですが、仕事を優先し自分をあと回しにする傾向が出てくると、大事な人とはぶつかりやすくなります。状況に飲まれず、自分の優先順位を日々確認するのがカギかな。

占い：アストロカウンセラー・まーさ