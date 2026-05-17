【モデルプレス＝2026/05/17】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のガウル（GAEUL）が5月16日、自身のInstagramを更新。フリルのミニスカートを使ったコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。【写真】23歳人気K-POPアイドル「透明感すごい」美脚際立つ純白ミニスカート姿◆IVEガウル、フリルミニスカから美脚スラリガウルは絵文字を添えて、屋外で撮影された写真を多数投稿。爽やかな印象の白いシャツに美しい脚が際立つフ