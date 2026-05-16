◇プロ野球セ・リーグ 中日 8-0 ヤクルト（16日、バンテリンドーム）投打かみ合う完封勝利とした中日。試合後のお立ち台には大野雄大投手が登場しました。ここまでチームは最下位と苦しむ中、大野投手は自身4連勝。“連敗ストッパー”としても存在感を見せています。この日も首位ヤクルトを相手に、7回をヒット2本に抑える無失点の好投。打線の奮起もあり、リーグトップタイに並ぶ今季5勝目としました。この日の好投について聞かれ