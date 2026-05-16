【モデルプレス＝2026/05/16】歌手でタレントの中川翔子が5月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。双子の離乳食を公開した。【写真】双子出産の41歳美人歌手「カラフルで見た目も可愛い」双子の離乳食公開◆中川翔子、昨夜の双子の離乳食披露中川は「昨夜の離乳食こんだて」とつづり、双子の離乳食を披露。鮮やかな黄色の粒感のあるペースト、緑色の野菜ペースト、赤と白のヨーグルト風の離乳食など、彩り豊かなメニューを公