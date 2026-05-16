中川翔子、双子の“離乳食こんだて”公開に「カラフル」「手が込んでる」と称賛の声
【モデルプレス＝2026/05/16】歌手でタレントの中川翔子が5月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。双子の離乳食を公開した。
【写真】双子出産の41歳美人歌手「カラフルで見た目も可愛い」双子の離乳食公開
中川は「昨夜の離乳食こんだて」とつづり、双子の離乳食を披露。鮮やかな黄色の粒感のあるペースト、緑色の野菜ペースト、赤と白のヨーグルト風の離乳食など、彩り豊かなメニューを公開した。「今日はどうしようかな」とコメントを添えている。
この投稿には「どんどん量が増えてる」「彩りが綺麗」「カラフルで見た目も可愛い」「お揃いの食器が並んでるの可愛くて癒される」「毎日の食事、本当に悩みますよね」「手が込んでるのが分かる」といった声が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】双子出産の41歳美人歌手「カラフルで見た目も可愛い」双子の離乳食公開
◆中川翔子、昨夜の双子の離乳食披露
中川は「昨夜の離乳食こんだて」とつづり、双子の離乳食を披露。鮮やかな黄色の粒感のあるペースト、緑色の野菜ペースト、赤と白のヨーグルト風の離乳食など、彩り豊かなメニューを公開した。「今日はどうしようかな」とコメントを添えている。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿には「どんどん量が増えてる」「彩りが綺麗」「カラフルで見た目も可愛い」「お揃いの食器が並んでるの可愛くて癒される」「毎日の食事、本当に悩みますよね」「手が込んでるのが分かる」といった声が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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