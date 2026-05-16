＜コロニアルライフ・チャリティクラシック2日目◇15日◇ザ・ウッドクリークC（サウスカロライナ州）◇7032ヤード・パー70＞米国男子下部コーン・フェリーツアーの第2ラウンドが終了した。石川遼は4バーディ・4ボギーで連日の「70」。トータルイーブンパー・87位タイでカットラインに1打及ばず、今季3度目の予選落ちとなった。【写真】米国でもやっています石川遼の竹ぼうき素振り杉浦悠太は3バーディ・5ボギーの「72」。トー