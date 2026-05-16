2026年ワールドカップを戦う26人のメンバーが以下のように発表された。GK早川友基（鹿島アントラーズ）、大迫敬介（サンフレッチェ広島）、鈴木彩艶（パルマ）DF長友佑都（FC東京）、谷口彰悟（シント・トロイデン）、渡辺剛（フェイエノールト）、板倉滉（アヤックス）、冨安健洋（アヤックス）、伊藤洋輝（バイエルン）、菅原由勢（ブレーメン）、瀬古歩夢（ル・アーヴル）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）MF／FW遠藤航（リバプ