＜CTBCレディス2日目◇15日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6567ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの台湾大会。その第2ラウンドが終了した。【写真】お姉さんとそっくりユウティン＆ユウリの2ショットレギュラーツアー1勝のセキ・ユウティン（中国）を姉に持つユウリが、1バーディ・1ボギーの「72」をマーク。トータル3アンダー・単独首位に浮上し、ステップ初優勝に王手をかけた。ト