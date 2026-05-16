人間関係の悩みを相談する相手として、人間と人工知能（AI）のどちらがよいかを尋ねると、60〜70代女性の47.8％がAIを選んだとの調査結果を日本情報経済社会推進協会がまとめた。他の全ての年代・性別では人間を選んだ人の方が多かった。千葉大の中込敦士准教授（社会疫学）は「相手の受け取り方を気にせず、気軽に相談できることなどから、AIには自己開示しやすい面がある」と説明。ただ「高齢女性がよりAIを選んだのは意外だ