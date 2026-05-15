富山湾の新鮮な「すし」と景色を楽しめる宿泊施設付きのレストラン”オーベルジュ”があす、射水市の新湊地域にオープンします。「すし」のブランド化につなげようと県や地元金融機関が支援したオーベルジュを一足早く取材しました。富山の新鮮な魚や山の幸を使った「すし」。客室からは富山湾を一望できる絶景。富山の魅力を楽しめる新しい施設があす、射水市にオープンします。鮨オーベルジュ「橋