今月に入り県内では人の生活圏へのクマの出没が相次いでいます。15日は秋田市の住宅地、新屋地区で次々とクマが目撃されました。大館市では8日に、市の中心部をクマが歩き回るなど人との境界の薄れが顕著になってきています。秋田市では14日夕方から15日朝にかけてクマの目撃が相次ぎました。秋田中央警察署などによりますと15日午前6時前、秋田市新屋栗田町の市道を雄物川方向に横断するクマを車で通りかかった人が目撃しました。