今月に入り県内では人の生活圏へのクマの出没が相次いでいます。



15日は秋田市の住宅地、新屋地区で次々とクマが目撃されました。



大館市では8日に、市の中心部をクマが歩き回るなど人との境界の薄れが顕著になってきています。



秋田市では14日夕方から15日朝にかけてクマの目撃が相次ぎました。



秋田中央警察署などによりますと15日午前6時前、秋田市新屋栗田町の市道を雄物川方向に横断するクマを車で通りかかった人が目撃しました。





クマの体長は1.2メートルほどです。その約30分後には雄物川の対岸でも目撃情報が相次ぎました。廣田裕司アナウンサー「運転免許センターから東に400メートルほどのこのあたりでも、クマ2頭が県道を横切る姿が目撃されました」この新屋寿町の周辺では2023年に、4人が相次いでクマに襲われてけがをしたほか、クマから逃げる際に転倒して1人がけがをしています。午前6時半ごろには、同じく雄物川の北側にあり勝平小学校に近い新屋松美ガ丘でもクマが目撃されました。14日夕方には新屋比内町の市営住宅付近でも、相次いでクマが目撃されています。こちらは大館市にある事業所に設置された防犯カメラの先週金曜日＝8日の映像です。建物のすきまから姿をあらわしたのはクマです。敷地内を歩き回ると、車道に走り去っていきました。この近くの別の場所に設置された防犯カメラの映像では橋を渡ってきたクマが、向かってくる車と衝突寸前になる一幕も。大館警察署などによりますと8日午後5時半ごろ、大館市の中心部で相次いでクマが目撃されました。クマは複合商業施設の中にあるATMコーナーの扉に衝突しガラスが割れました。こちらの商業施設では自動ドアを手動に切り替えるなどの対応をとっているということです。住宅地など人の生活圏に相次いで出没しているクマ。境界の薄れが顕著になってきていて、県は鈴やラジオなどの音で人がいることをアピールして、クマとの鉢合わせを避けるよう呼びかけています。※5月15日午後6時15分のABS news every.でお伝えします