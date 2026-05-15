八峰町の地域おこし協力隊だった3人が、特産のナシとカモミールを使って地域を盛り上げようと取り組んでいます。加工所を兼ねた店舗をオープンさせ、カフェメニューの提供を始めています。関円花アナウンサーのリポートです。※映像でご覧ください※5月15日午後6時15分のABS news every.でお伝えします