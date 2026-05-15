【モデルプレス＝2026/05/15】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のウォニョン（WONYOUNG）が5月15日、自身のInstagramを更新。アンバサダーを務める「Miu Miu」の銀座本店リニューアルオープンを祝して13日に開催された「Miu Miu Jazz Club」に登場した際のオフショットを公開し、ミニスカートから際立つ美脚に注目が集まっている。【写真】KPOP美女、来日時の抜群スタイル◆ウォニョン、MiuMiuミニスカートから際立つ美脚を披