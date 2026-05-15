IVEウォニョン、美脚＆ウエスト輝くミニスカ姿 来日ショットに「座っているだけで絵になる」「プリンセスみたい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/15】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のウォニョン（WONYOUNG）が5月15日、自身のInstagramを更新。アンバサダーを務める「Miu Miu」の銀座本店リニューアルオープンを祝して13日に開催された「Miu Miu Jazz Club」に登場した際のオフショットを公開し、ミニスカートから際立つ美脚に注目が集まっている。
【写真】KPOP美女、来日時の抜群スタイル
ウォニョンは「Miu Miu Jazz Club」に登場した際のオフショットを公開。ベージュ色のノースリーブのトップスとミニスカートのセットアップで、腰元にはリボンが結ばれた夏らしい衣装を着用している。ソファに座り、足を組んだ写真ではスラリとした美脚が際立ち、ミニ丈のトップスからは美しいウエストラインものぞかせている。
この投稿には、「足が長すぎる」「座っているだけで絵になる」「歩く広告のよう」「可愛すぎる」「プリンセスみたい」などと世界中からコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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◆ウォニョン、MiuMiuミニスカートから際立つ美脚を披露
ウォニョンは「Miu Miu Jazz Club」に登場した際のオフショットを公開。ベージュ色のノースリーブのトップスとミニスカートのセットアップで、腰元にはリボンが結ばれた夏らしい衣装を着用している。ソファに座り、足を組んだ写真ではスラリとした美脚が際立ち、ミニ丈のトップスからは美しいウエストラインものぞかせている。
◆ウォニョンの投稿に反響
この投稿には、「足が長すぎる」「座っているだけで絵になる」「歩く広告のよう」「可愛すぎる」「プリンセスみたい」などと世界中からコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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