【モデルプレス＝2026/05/15】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）に参加していた金安純正（JUNSEI）が5月15日、自身のInstagramを更新。現在の心境を明かした。【写真】INI西洸人と“そっくり”練習生、隣に並ぶ姿◆「日プ新世界」脱落の金安純正、思いつづる「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」（以下、日プ2）より誕生したグローバルボーイズグループ