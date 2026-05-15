「日プ新世界」脱落の金安純正、INIは「これからも僕の人生の目標」直筆で亡くなった父への思い吐露
【モデルプレス＝2026/05/15】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）に参加していた金安純正（JUNSEI）が5月15日、自身のInstagramを更新。現在の心境を明かした。
【写真】INI西洸人と“そっくり”練習生、隣に並ぶ姿
「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」（以下、日プ2）より誕生したグローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）にゆかりのある練習生で結成された「Log IN！」チームとして、レベル分けテストで同グループのデビュー曲「Rocketeer」を披露していた金安。同月14日、動画配信サービス・Lemino（レミノ）にて独占配信された第8話では、第2回順位発表式が行われ、第1回順位発表式で50位だった金安は、今回44位で脱落。そして今回、同アカウントにて「デビューという夢を皆さんに見せることができず、本当にごめんなさい」と直筆のメッセージを投稿した。
続けて「僕は18歳の時に大好きな父を亡くし、毎日元気な自分を繕って人前では明るく、でも1人になると、涙が枯れるまで泣いていました。そんな時に出会ったのがこの番組であり、INIの皆さんであり、夢に向かって必死に努力する練習生たちの姿でした」と明かし「正直、人生で1番悔しいです。悔しくて悔しくて仕方がないです」と悔しさをにじませた。
さらに「トレーナーの皆様、101 SPECIAL BUDDYのINIの皆様自信を無くしていた時、弱い自分を見せることが怖かった時、優しくそしてあたたかく支えてくださり本当にありがとうございました。皆様のおかげで少しだけ強くなれた気がします。そして本当に尊敬しています。また、お会いできた時はもっと成長した姿でいられるように、これからも毎日練習！毎日努力！していきます」と意気込み。そして「INIの皆さんはこれからも僕の人生の目標です。いつも優しくてかっこよくて、皆さんを目標にしていて本当に良かったと心から思っています。大好きです。かけていただいた言葉、そして一緒に過ごせた時間は、絶対に忘れません。大切な宝物です」と、INIと練習生の集合ショットを添え、熱い思いを伝えた。
最後には「実はこの番組の最初の合宿は始まる2日前に夢でお父さんが現れて家の前に立ってて泣きながらハグしてくれたんです。『何で泣いてるんだろう』って思ってたけど、今思うと、もしかしたらお父さんにはその時から僕の未来が見えていたのかもしれません。お父さんも悔し泣きしていたのかなと思います。僕はお父さんを笑顔にさせるまで諦めません。また会えた時は嬉し泣きにできるように、お父さんの分まで、強く踏ん張って自分の人生を全力で生きてやります。お父さんいつも見守ってくれてありがとう。僕まだまだ頑張るから。自慢の息子になるからね」と、亡くなった父へのメッセージをつづっている。
この投稿を受け、ファンからは「泣ける」「脱落しちゃったの悲しい」「またステージに立つ姿が見たい」などの声が寄せられている。また、以前よりネット上では「INIの西洸人くんと純正くんの顔似てる！」「目元そっくり」と話題を呼んでいたことから、金安が投稿した集合ショットにも反響が。2人が並ぶ姿に「隣に並んでるの嬉しすぎ」「やっぱりそっくり」「また並んでるところ見たい！」などの声が上がっている。
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
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◆「日プ新世界」脱落の金安純正、思いつづる
「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」（以下、日プ2）より誕生したグローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）にゆかりのある練習生で結成された「Log IN！」チームとして、レベル分けテストで同グループのデビュー曲「Rocketeer」を披露していた金安。同月14日、動画配信サービス・Lemino（レミノ）にて独占配信された第8話では、第2回順位発表式が行われ、第1回順位発表式で50位だった金安は、今回44位で脱落。そして今回、同アカウントにて「デビューという夢を皆さんに見せることができず、本当にごめんなさい」と直筆のメッセージを投稿した。
◆「日プ新世界」脱落の金安純正、INIへの思い
さらに「トレーナーの皆様、101 SPECIAL BUDDYのINIの皆様自信を無くしていた時、弱い自分を見せることが怖かった時、優しくそしてあたたかく支えてくださり本当にありがとうございました。皆様のおかげで少しだけ強くなれた気がします。そして本当に尊敬しています。また、お会いできた時はもっと成長した姿でいられるように、これからも毎日練習！毎日努力！していきます」と意気込み。そして「INIの皆さんはこれからも僕の人生の目標です。いつも優しくてかっこよくて、皆さんを目標にしていて本当に良かったと心から思っています。大好きです。かけていただいた言葉、そして一緒に過ごせた時間は、絶対に忘れません。大切な宝物です」と、INIと練習生の集合ショットを添え、熱い思いを伝えた。
最後には「実はこの番組の最初の合宿は始まる2日前に夢でお父さんが現れて家の前に立ってて泣きながらハグしてくれたんです。『何で泣いてるんだろう』って思ってたけど、今思うと、もしかしたらお父さんにはその時から僕の未来が見えていたのかもしれません。お父さんも悔し泣きしていたのかなと思います。僕はお父さんを笑顔にさせるまで諦めません。また会えた時は嬉し泣きにできるように、お父さんの分まで、強く踏ん張って自分の人生を全力で生きてやります。お父さんいつも見守ってくれてありがとう。僕まだまだ頑張るから。自慢の息子になるからね」と、亡くなった父へのメッセージをつづっている。
この投稿を受け、ファンからは「泣ける」「脱落しちゃったの悲しい」「またステージに立つ姿が見たい」などの声が寄せられている。また、以前よりネット上では「INIの西洸人くんと純正くんの顔似てる！」「目元そっくり」と話題を呼んでいたことから、金安が投稿した集合ショットにも反響が。2人が並ぶ姿に「隣に並んでるの嬉しすぎ」「やっぱりそっくり」「また並んでるところ見たい！」などの声が上がっている。
◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
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