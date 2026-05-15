日本サッカー協会（JFA）は５月15日、北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバー26人を発表し、アヤックス（オランダ）に所属するDF 冨安健洋が選出された。現在27歳の冨安は、アビスパ福岡でプロキャリアをスタート。その後、ベルギーのシント＝トロイデン、イタリアのボローニャを経て、2021年にはプレミアリーグのアーセナルに加入した。その後は度重なる怪我に苦しめられ、25年夏にアーセナルを退団。約半年のフリー期