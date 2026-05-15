「やっぱり必要なんだよ！」怪我で苦しんだ冨安健洋の“W杯メンバー入り”にファン期待大！「涙出てきた」「最高のニュースだ」
日本サッカー協会（JFA）は５月15日、北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバー26人を発表し、アヤックス（オランダ）に所属するDF 冨安健洋が選出された。
現在27歳の冨安は、アビスパ福岡でプロキャリアをスタート。その後、ベルギーのシント＝トロイデン、イタリアのボローニャを経て、2021年にはプレミアリーグのアーセナルに加入した。
その後は度重なる怪我に苦しめられ、25年夏にアーセナルを退団。約半年のフリー期間を経て、昨年12月からオランダの強豪アヤックスでプレー。対人守備の強さと高い戦術理解度を武器に、センターバックとサイドバックを高水準でこなせる万能型DFとして欧州で高い評価を受けている。
冨安のW杯メンバー入りにSNS上ではファンからも、「やっぱり冨安さんのチカラは必要なんだよ！」「名前呼ばれた時普通に涙出てきた」「おかえり！」「長い怪我との戦いの末に…冨安がW杯へ！最高のニュースだ」「ホッとした」といった期待の声が上がった。
右ひざの負傷により24年10月から１年以上、ピッチから遠ざかり、今年２月に約484日ぶりとなる実戦復帰。経験豊富な最終ラインのリーダーとして、大きな期待がかかる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ついに決定！北中米ワールドカップに挑む日本代表26人を一挙紹介！
現在27歳の冨安は、アビスパ福岡でプロキャリアをスタート。その後、ベルギーのシント＝トロイデン、イタリアのボローニャを経て、2021年にはプレミアリーグのアーセナルに加入した。
その後は度重なる怪我に苦しめられ、25年夏にアーセナルを退団。約半年のフリー期間を経て、昨年12月からオランダの強豪アヤックスでプレー。対人守備の強さと高い戦術理解度を武器に、センターバックとサイドバックを高水準でこなせる万能型DFとして欧州で高い評価を受けている。
冨安のW杯メンバー入りにSNS上ではファンからも、「やっぱり冨安さんのチカラは必要なんだよ！」「名前呼ばれた時普通に涙出てきた」「おかえり！」「長い怪我との戦いの末に…冨安がW杯へ！最高のニュースだ」「ホッとした」といった期待の声が上がった。
右ひざの負傷により24年10月から１年以上、ピッチから遠ざかり、今年２月に約484日ぶりとなる実戦復帰。経験豊富な最終ラインのリーダーとして、大きな期待がかかる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ついに決定！北中米ワールドカップに挑む日本代表26人を一挙紹介！