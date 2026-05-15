「やっぱり必要なんだよ！」怪我で苦しんだ冨安健洋の“W杯メンバー入り”にファン期待大！「涙出てきた」「最高のニュースだ」

「やっぱり必要なんだよ！」怪我で苦しんだ冨安健洋の“W杯メンバー入り”にファン期待大！「涙出てきた」「最高のニュースだ」