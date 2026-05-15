14日夕方から15日朝にかけて、秋田市新屋地区で相次いでクマが目撃されました。警察は付近の住民に注意を呼びかけています。秋田中央警察署と県のツキノワグマ等情報マップシステム クマダスによりますと、15日午前6時前、秋田市新屋栗田町の市道を雄物川方面へ横断するクマを車で通りかかった人が目撃しました。クマの体長は1.2メートルほどです。その約30分後には雄物川の対岸でも目撃情報が相次ぎました。廣田裕司アナウ