武道キャスタースタジオには気象予報士の平島さんです。きょうは日差しもたっぷりで、過ごしやすい一日でしたね。平島気象予報士初夏を感じる陽気のなか、色鮮やかなシャクヤクを撮影してきました。上市町にある県薬用植物指導センターです。ここの「シャクヤク園」では、シャクヤクだけでおよそ250品種3000株を栽培してます。武道キャスター赤や白、ピンクと色鮮やかですね。平島気象予報士こちらは「富士」と