アボカド海老カツバーガー 〜国産バジルマヨ〜モスバーガーを展開するモスフードサービスは、全国のモスバーガー店舗（一部店舗を除く）において、5月20日〜7月中旬まで、「アボカド海老カツバーガー 〜国産バジルマヨ〜」を期間限定で発売。「『モスの匠味（たくみ）』海老エビフライバーガー 〜くし切りレモン添え〜」を数量限定で同時発売する。また、5月20日〜9月上旬まで、「白桃（はくとう）ソーダ with 国産白桃（はくとう