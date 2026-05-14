14日、内閣・経産連合審査会において、中道改革連合の長妻昭議員が最新のサイバー防御AI「ミュトス（Mythos）」の導入状況について政府を厳しく追及した。【映像】長妻議員「新聞記者には言って、国会では言わない」追及の瞬間（実際の様子）長妻議員は、サイバーセキュリティについての議論の中で、同日の朝日新聞の報道を引用し、「米側が日本政府と金融機関に対し、早ければ今月中にもミュトスへのアクセスを認めるとの報道