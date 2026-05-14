サンフレッチェ広島の選手が、県内の小学1年生にオリジナルキャップをプレゼントしました。安芸高田市立甲田小学校を訪れた大迫敬介選手とジャーメイン良選手。サンフレッチェは、クラブに親しみを持ってもらおうと5年前から県内の小学1年生に、オリジナルキャップを贈っています。1年生23人は、2人から紫のキャップを直接、受け取りました。■１年生「うれしい。」Q．帽子は、どうですか？「かっこいい。」■サンフレッ