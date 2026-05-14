日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月14日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限5952(5821) 9月限 148( 148) TOPIX先物 6月限 10809( 10809) 日経225ミニ 6月限139914(139914) 7月限 847( 84