日本マクドナルドは5月20日、日本各地の名物のおいしさを詰め込んだ計5つの新商品を全国のマクドナルド店舗(一部店舗は除く)で発売する。ご当地マック○「ご当地マック」全5種登場「北海道じゃがチーズてりやき」(単品490円〜、バリューセット790円〜)は、「てりやきマックバーガー」に北海道じゃがチーズを組み合わせた、まろやかで食べ応えのある一品。ジューシーなポークパティに甘辛いてりやきソースをからめて仕上げたてりや