開催：2026.5.14 会場：サター・ヘルス・パーク 結果：[アスレチックス] 6 - 2 [カージナルス] MLBの試合が14日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとカージナルスが対戦した。 アスレチックスの先発投手はジョン・ギン、対するカージナルスの先発投手はマシュー・リベラトレで試合は開始した。 4回表、7番 ネーサン・チャーチ 4球目を打ってセ