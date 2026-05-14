【写真】阿部亮平『FINEBOYS』スマホケースアレンジ／『FINEBOYS』6月号表紙／阿部亮平が投稿したアザーカット 『FINEBOYS』の公式SNSで、Snow Manの阿部亮平が表紙を飾った雑誌『FINEBOYS』6月号に関するユニークな投稿がされ、注目を集めている。 ■阿部亮平の厚紙ページをスマホケースに！編集部の遊び心ある投稿 『FINEBOYS』の公式SNSが公開したのは、【FINEBOYS遊んじゃうの巻】と題し