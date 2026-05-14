１３日、ムハンマド・ビン・アブドゥル・ラブ・アル・ヤミ事務局長（左）と会談する傅華社長。（カイロ＝新華社記者／陳君清）【新華社カイロ5月14日】中国新華社の傅華（ふ・か）社長は13日、エジプトのカイロでイスラム協力機構（OIC）通信社連合のムハンマド・ビン・アブドゥル・ラブ・アル・ヤミ事務局長と会談した。傅氏は、100年に1度の大変動が加速し、メディアの構造も大きく変化している現在、新華社はOIC通信社連合