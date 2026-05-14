フォロワーやリポストの数が、拡散力を示す指標として裁判で考慮される時代になっている──。近年、深刻化しているインターネット上の誹謗中傷をめぐって、裁判で認められた賠償額などについて調査した報告書を法務省民事局がこのほど公表した。●2012〜13年と10年後を比較分析調査は、人格権侵害などをめぐる裁判で「慰謝料が低い」などと指摘されていることを受け、損害賠償額の実情を把握するために実施された。対象となったの