モデルでタレントの鈴木奈々（37）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。「久しぶりにミニスカ着たよー！いつもパンツスタイルだからね」と明かし、“超ミニスカ”姿のオフショットを披露した。【写真】「久しぶりにミニスカ着たよー！」ニーハイソックス×超ミニスカで美脚まぶしい鈴木奈々鈴木は「今日はゴルフ場でお仕事でした」「天気が良くて気持ちよかったー！サイコー」と、五月晴れのもとでの充実した仕事を報告