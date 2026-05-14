フォースタートアップス株式会社は、一都三県の就業者に対して行った「スタートアップ企業に関する意識調査」の結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。 本ニュースのサマリー スタートアップ企業へのイメージについて、年収が高い人ほどイメージがある結果に 勤務イメージに差が大きい項目は「福利厚生の充実度」「経営の安定性」「キャリア