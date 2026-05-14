フォースタートアップス株式会社は、一都三県の就業者に対して行った「スタートアップ企業に関する意識調査」の結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。

本ニュースのサマリー スタートアップ企業へのイメージについて、年収が高い人ほどイメージがある結果に 勤務イメージに差が大きい項目は「福利厚生の充実度」「経営の安定性」「キャリアの将来性」が上位 スタートアップ勤務、経験者は「福利厚生」や「働きやすさ」も高評価 「スタートアップ企業へ情報を見聞きする機会が増えた」は、勤務経験者と非経験者で30ポイント以上の差 スタートアップ転職後の平均年収は850万円。大企業平均を148万円上回る結果に

スタートアップ企業へのイメージについて、年収が高い人ほどイメージがある結果に

「スタートアップ企業へのイメージ」について、対象者を年収800万で区切り「あてはまる」「ややあてはまる」を選択した比率を比較した。

それぞれ最もイメージの比率が高かったのは、年収800万円未満は「急成長を目指している企業が多い」が42.5%、年収800万円以上は「日本の未来に必要である」が50.6%であった。

最も大きな乖離が見られた項目は「日本の未来に必要である」で、年収800万円以上は50.6％と半数を超えたのに対し、年収800万円未満では40.5%にとどまり、10.1%の差が出る結果となった。

また、「上場を目指している企業が多い」についても、年収800万円以上が39.3%と、もう一方の層（32.5%）を6.8%上回る結果となった。

画像：フォースタートアップス株式会社 2026年5月13日 ニュースリリースより引用

勤務イメージに差が大きい項目は「福利厚生の充実度」「経営の安定性」「キャリアの将来性」が上位

スタートアップ企業への転職意向について、ホワイトカラー層に聴取したところ、「あてはまる」、「ややあてはまる」の回答を合わせたところ、16.2%にとどまった。

画像：フォースタートアップス株式会社 2026年5月13日 ニュースリリースより引用

スタートアップ勤務、経験者は「福利厚生」や「働きやすさ」も高評価

スタートアップでの勤務イメージについて、スタートアップ勤務経験者と非経験者それぞれに聴取したところ、非経験者が抱く「経営が不安定・薄給」というステレオタイプな印象に対し、経験者は実態をより高く評価していることが分かった。

「経営の安定性」（ 非経験者 14.2% ／ 経験者 33.5%）、「福利厚生の充実」（ 非経験者 19.0% ／ 経験者 39.6%）、「給与水準の高さ」（非経験者 27.2% ／ 経験者 40.5%）、 また「ワークライフバランスが取れている」の回答も、経験者（33.4%）が非経験者（25.7%）を大きく上回り、働き方の柔軟性についても認識の差が開いている。

画像：フォースタートアップス株式会社 2026年5月13日 ニュースリリースより引用

「スタートアップ企業へ情報を見聞きする機会が増えた」は、勤務経験者と非経験者で30ポイント以上の差

スタートアップ企業への関心を、スタートアップ勤務経験者と非経験者で比較。

「スタートアップ企業の情報を見聞きする機会が増えた」が30ポイント以上、経験者が高い結果となった。

また「スタートアップ業界について知っている」と回答した割合は、勤務経験者が38.3%に対し、非経験者はわずか10.0%。その差は28.3ポイントとなり、情報に触れる機会（経験者47.2% / 非経験者16.9%）そのものに大きな断絶があり、スタートアップの経験有無で「認識の格差」が生まれていると考えられる。

画像：フォースタートアップス株式会社 2026年5月13日 ニュースリリースより引用

スタートアップ転職後の平均年収は850万円。大企業平均を148万円上回る結果に

スタートアップ企業へ転職した人の年収を見てみたところ、2020年の763万円から2024年には850万円へと、87万円上昇していることが明らかになった。

また、国税庁および厚生労働省の調査結果を比較したところ、2024年時点における当社支援でスタートアップ企業に参画した方の平均年収は、日本全体の平均年収を372万円、東京都の大企業に勤める方の平均年収を148万円上回っていることがわかった。



日本全体の平均年収は400万円台で推移し、東京都の大企業に勤める方の平均年収は500万円台から700万円台へと伸長している。

一方で、当社支援でスタートアップ企業に参画した方の平均年収は、700万円台から800万円台へと上昇し、結果として東京都の大企業に勤める方の平均年収を上回る高い給与水準を維持していることが明らかになった。



※当社支援でスタートアップ企業に参画した方の平均年収算出にあたっては、役員報酬等の影響を排除するため、CxOをはじめとする経営層のデータは除外しています。

画像：フォースタートアップス株式会社 2026年5月13日 ニュースリリースより引用

出典：国税庁「令和6年分民間給与実態統計調査」をもとに作成 https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/minkan2024/pdf/R06_000.pdf 出典：「賃金構造基本統計調査」（厚生労働省）（https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2024/dl/14.pdf）をもとに作成

※算出方法は「（月収×12）＋賞与」で年収を計算

調査概要 ■タイトル：「スタートアップ企業に関する意識調査」

■調査期間：2026年2月16日～2月23日まで

■調査機関（調査主体）：フォースタートアップス株式会社

■調査対象：一都三県在住のホワイトカラー18歳～59歳の男女

■有効回答数（サンプル数）：5,061人

■調査方法（集計方法、算出方法） ：期間内のデータを集計

■出典：フォースタートアップス株式会社

■タイトル：「スタートアップ企業に関する意識調査」■調査期間：2026年2月16日～2月23日まで■調査機関（調査主体）：フォースタートアップス株式会社■調査対象：一都三県在住のホワイトカラー18歳～59歳の男女■有効回答数（サンプル数）：5,061人■調査方法（集計方法、算出方法） ：期間内のデータを集計■出典：フォースタートアップス株式会社

ニュース情報元：フォースタートアップス株式会社