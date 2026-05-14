「コンパクトカーなら税金も安いし、維持しやすいでしょ？」と考える人は少なくありません。たしかに、排気量の大きな車に比べると、自動車税の負担は軽くなる傾向があります。そのため、家計を意識して車選びをする場合、コンパクトカーは有力な候補になりやすいでしょう。 しかし、車にかかる費用は自動車税だけではありません。購入後には保険料や車検代、燃費、駐車場代など、さまざまな維持費が発生します