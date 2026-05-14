Image: Shutterstock 動物と会話したいです。普段の会話はもちろんのこと、体調が悪いかどうかなども動物が自ら訴えてくれたら助かります。もちろん、「動物が喋れたら楽になるのに」と思っているわけではなく、本当に必要なケアができるのに、と考えているんです（病院の方針で半年も治療を長引かせてしまったことがあったんでね……）。まぁ、以前から動物との会話をテーマにしたテクノロ