人気YouTuberコンビの水溜りボンド（カンタ、トミー）が5月9日、「【元とれる?】 ミスタードーナツの詰め放題（９８２円）でドーナツポップを大量に入れたらお得すぎたww【ミスド】」と題した動画を公開した。 （関連：【画像あり】ドーナツ詰め放題で元はとれる？水溜りボンドが検証した結果） 動画は江戸川区の船堀駅前にある「ミスタードーナツ」前からスタート。一口