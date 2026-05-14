人気YouTuberコンビの水溜りボンド（カンタ、トミー）が5月9日、「【元とれる?】 ミスタードーナツの詰め放題（９８２円）でドーナツポップを大量に入れたらお得すぎたww【ミスド】」と題した動画を公開した。

（関連：【画像あり】ドーナツ詰め放題で元はとれる？ 水溜りボンドが検証した結果）

動画は江戸川区の船堀駅前にある「ミスタードーナツ」前からスタート。一口サイズのドーナツ（ドーナツポップ）の詰め放題サービスを展開しており、SML3種類の容器からLサイズ（982円）選んで、どれくらい得ができるのか検証するというYouTuberらしい企画だ。ドーナツの種類として「ポン・デ・リングボール」「ポン・デ・ストロベリーボール」「オールドファッションボール」「チョコファッションボール」「ゴールデンチョコレートボール」「ココナツチョコレートボール」「エンゼルクリームボール」があり、大食いに定評があるトミーは「全部食べたい」と意気込む。通常は8個入りがテイクアウトで313円ということで、ほぼ3倍の値段の詰め放題をすることから、24個以上という目標が設定された。

店内での撮影ができないということで、詰め込むシーンは収録されなかったが、店を出てくるなり「スゴかったね。マジでお得だぞ、たぶん」（カンタ）、「ちょっとレベル違うかもね」（トミー）とホクホク顔の二人。「ドーナツを潰してはいけない」というルールは厳守しながら、想像を超える数を詰め込めたようで、LサイズだけでなくSサイズ（313円）、Mサイズ（615円）もトライしてきたというが、果たしてその結果はーー。

カンタの愛車に戻り、ドーナツではなくまずミスドゴハンの人気商品「たまごチャーハン」から「うまいうまい」「これだけでいい！」とかきこみ始めるのはご愛嬌。コーンスープなどドーナツ以外のメニューの美味しさを伝えた上で、Lサイズのカップに詰め込まれたドーナツポップを一つずつ食べて数えていく。結果は24個以上という目標を大きく超える33個。8個入りの通常サイズがひとつ付いてくるようなもので、300円以上得する計算になった。

二人は発信者として良識を持った詰め込み方をしており、なりふり構わない一般客はさらに多く詰め込んでいたという。Mサイズ、Sサイズが何個詰め込めたのかは実際に動画をチェックしてほしいところだが、少食のカンタがチャーハンもガッツリ食べた上で、Lサイズを半分食べ切った後に「まだいけるな」とMサイズにも手を伸ばしたことから、なかなかの軽さと味の良さがある商品だということが伝わってきた。

本動画には気になる検証企画とともに、二人の車内トークが長めに収録されており、ファンにとってはまさに2度美味しい動画になっていた。動画コメントには、「ミスドの詰め放題知らなかったので試してみたくなりました…!!」「ゆるい感じでドーナツ食べつつ近況話すふたりが大好物」などの声が寄せられている。

（文＝向原康太）