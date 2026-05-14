「巨人４−２広島」（１３日、セーレン・ドリームスタジアム）広島の先発・玉村昇悟投手（２５）がプロ入り初となる地元・福井での登板で６回５安打１失点の力投を見せた。丹生高時代に登板を重ねた思い出の地でもあるセーレン・ドリームスタジアムで大歓声を浴びながら腕を振った。同点の延長十二回には小園の遊撃内野安打で勝ち越したが、直後に遠藤が坂本に逆転サヨナラ３ランを浴びた。ビジターゲームにもかかわらず、ス