クランプで簡単設置！デスク下をすっきり整理する、難燃メッシュケーブルトレー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、万が一の発火時にも燃え広がりにくい難燃メッシュを採用し、電源タップやケーブル類をまとめて収納できる、クランプ固定式のケーブルトレー「200-CT011BK（幅60cm）」「200-CT012BK（幅90cm）」を発売しました。工具不要で簡単に設置でき、デスク下の配線をすっきり整理できる。
■配線の“見せない収納”で、理想のデスク空間へ
デスク周りに散らばる電源タップやケーブル類は、見た目の乱れだけでなく、掃除のしにくさや作業効率低下の原因にもなる。本製品は、幅60/90cmの大容量設計で配線類をまとめて収納可能。デスク下にすっきり収まり、生活感を抑えたスマートなワークスペースを実現する。オフィスはもちろん、在宅ワーク環境のアップグレードにも最適だ。
■工具不要、クランプで挟むだけの簡単設置
「設置が面倒そう…」という悩みを解消するクランプ固定式を採用する。天板厚1〜4cmのデスクに対応し、工具不要で簡単に取り付けできる。デスクへの穴あけ加工も不要なので、既存の環境を傷つけず導入できる。レイアウト変更やデスク移動時にも手軽に付け替えでき、オフィスにも家庭にも柔軟に対応する。
■万が一にも配慮した難燃仕様で安心
毎日使う電源まわりだからこそ、安全性は重要だ。本製品には、燃え広がりにくい難燃メッシュ素材を採用。燃焼試験をクリアした安心設計により、オフィスや家庭でも安心して使用できる。また、高密度のナイロンメッシュ素材を採用することで、電源タップやACアダプタ周辺の熱がこもりにくく、配線環境を快適に保つ。
■面ファスナー付きで自由自在に整理整頓
付属のベルクロファスナー4本を使えば、電源タップや余ったケーブルをしっかり固定できる。収納物に合わせて自由にレイアウトできるため、配線の絡まりや垂れ下がりを防ぐ。見た目が整うだけでなく、掃除もしやすくなり、毎日のデスク作業がより快適に。整理整頓が苦手な方でも、簡単に“片付く環境”をつくれる。
■製品仕様
■クランプ固定式のケーブルトレー「200-CT011BK（幅60cm）」
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■工具不要、クランプで挟むだけの簡単設置
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付属のベルクロファスナー4本を使えば、電源タップや余ったケーブルをしっかり固定できる。収納物に合わせて自由にレイアウトできるため、配線の絡まりや垂れ下がりを防ぐ。見た目が整うだけでなく、掃除もしやすくなり、毎日のデスク作業がより快適に。整理整頓が苦手な方でも、簡単に“片付く環境”をつくれる。
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