FC東京からモンテディオ山形に期限付き移籍しているMF寺山翼の“歌舞伎メイク”が話題となっている。山形では、トップチーム全選手が県内全35市町村それぞれのPR・広報を行うアンバサダーとして活動中。寺山は最上地域の鮭川村を担当している。クラブは13日に公式X(@monte_prstaff)を更新し、「35市町村アンバサダー活動」を報告。「#ホーム湘南戦 の市町村応援デー対象地域である #鮭川村 に #寺山翼 選手が訪問 今回は、伝