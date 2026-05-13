⛰️35市町村アンバサダー活動⛰️#ホーム湘南戦 の市町村応援デー対象地域である #鮭川村 に #寺山翼 選手が訪問✨



今回は、伝統ある「鮭川歌舞伎」の着付けと化粧体験をしてきました!



本人からも一言。

「どうですか?似合ってますか?」… pic.twitter.com/4pl1xPWWwp