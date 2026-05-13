「ここまでするのか」「もう完全移籍してくれ」FC東京から山形にレンタル中のMFが衝撃の姿に
FC東京からモンテディオ山形に期限付き移籍しているMF寺山翼の“歌舞伎メイク”が話題となっている。
山形では、トップチーム全選手が県内全35市町村それぞれのPR・広報を行うアンバサダーとして活動中。寺山は最上地域の鮭川村を担当している。
クラブは13日に公式X(@monte_prstaff)を更新し、「35市町村アンバサダー活動」を報告。「#ホーム湘南戦 の市町村応援デー対象地域である #鮭川村 に #寺山翼 選手が訪問 今回は、伝統ある『鮭川歌舞伎』の着付けと化粧体験をしてきました!」と紹介し、その写真も公開している。
さらに「本人からも一言。『どうですか?似合ってますか?』鮭川歌舞伎ポーズのゴールパフォーマンスに期待大です」と伝え、「ご協力いただきました関係者の皆さま、ありがとうございました!」と綴った。
この投稿にファンから多くのコメントが寄せられている。
「似合う!!」
「めっちゃ歌舞伎顔」
「化粧してもイケメン」
「凛々しくてどこから見ても歌舞伎役者」
「堀金も呼んで『国宝』やってくれ」
「ここまでするのか、好感持てるわー」
「本当にありがとう」
「山形とモンテディオ山形に貢献しすぎですよ!」
「試合貢献だけで十分すぎるのにね」
「ほんと推せるわこの男」
「もう完全移籍してくれよ」
「ずっとウチにいておくれ」
現在26歳の寺山は昨年7月に山形へ期限付き移籍し、同12月にはレンタル期間延長が発表された。今季はここまでチームで唯一、全16試合に出場し、2ゴールを記録。タフな守備を見せつつ、高い攻撃センスも発揮するなど、攻守に欠かせないボランチとして活躍している。
山形では、トップチーム全選手が県内全35市町村それぞれのPR・広報を行うアンバサダーとして活動中。寺山は最上地域の鮭川村を担当している。
クラブは13日に公式X(@monte_prstaff)を更新し、「35市町村アンバサダー活動」を報告。「#ホーム湘南戦 の市町村応援デー対象地域である #鮭川村 に #寺山翼 選手が訪問 今回は、伝統ある『鮭川歌舞伎』の着付けと化粧体験をしてきました!」と紹介し、その写真も公開している。
この投稿にファンから多くのコメントが寄せられている。
「似合う!!」
「めっちゃ歌舞伎顔」
「化粧してもイケメン」
「凛々しくてどこから見ても歌舞伎役者」
「堀金も呼んで『国宝』やってくれ」
「ここまでするのか、好感持てるわー」
「本当にありがとう」
「山形とモンテディオ山形に貢献しすぎですよ!」
「試合貢献だけで十分すぎるのにね」
「ほんと推せるわこの男」
「もう完全移籍してくれよ」
「ずっとウチにいておくれ」
現在26歳の寺山は昨年7月に山形へ期限付き移籍し、同12月にはレンタル期間延長が発表された。今季はここまでチームで唯一、全16試合に出場し、2ゴールを記録。タフな守備を見せつつ、高い攻撃センスも発揮するなど、攻守に欠かせないボランチとして活躍している。
⛰️35市町村アンバサダー活動⛰️#ホーム湘南戦 の市町村応援デー対象地域である #鮭川村 に #寺山翼 選手が訪問✨— モンテディオ山形広報/Montedio Yamagata (@monte_prstaff) May 13, 2026
今回は、伝統ある「鮭川歌舞伎」の着付けと化粧体験をしてきました!
本人からも一言。
「どうですか?似合ってますか?」… pic.twitter.com/4pl1xPWWwp